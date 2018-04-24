تايلاند تعرض استضافة القمة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية

المصدر: ا ف ب

أعربت تايلاند عن استعدادها لاستضافة القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون، مع تزايد التكهنات بشأن المكان الذي ستعقد فيه القمة.

وقال وزير الخارجية التايلاندي دون برامودويناي للصحافيين، إن “تايلاند مستعدة لتسهيل المحادثات واستضافتها”، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن المملكة لم تتلق أي اتصال بهذا الشأن.

ورفضت السفارة الأمريكية في بانكوك التعليق على ذلك.

ومن المقرر أن يلتقي كيم بزعيم كوريا الجنوبية مون جاي-اين الجمعة، في حدث يعتبر خطوة مهمة باتجاه القمة مع ترامب.

وفي وقت سابق من نيسان/أبريل الحالي قال ترامب، إنه تجري دراسة خمسة مواقع للقمة “التي من المرجح أن تعقد مطلع حزيران/ يونيو”، والتي يأمل في أن تثمر عن اتفاق لنزع الأسلحة مع كوريا الشمالية.

إلا أنه لم يحدد مكان عقد القمة.

وتايلاند هي حليف تاريخي للولايات المتحدة، كما أن لها علاقات دبلوماسية مع كوريا الشمالية.

ويزور براويت ونغسوون، الرجل الثاني في المجلس العسكري الحاكم في تايلاند، حالياً الولايات المتحدة حيث التقى وزير الدفاع جيمس ماتيس وكبار مسؤولي وزارة الأمن القومي، بحسب وزارة الدفاع التايلاندية.