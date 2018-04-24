بكين تستعرض قوتها بتدريبات عسكرية كبيرة في بحر الصين الشرقي

المصدر: ا ف ب

أجرى أسطول من السفن الحربية الصينية بقيادة حاملة الطائرات الوحيدة التي تملكها بكين، تدريبات بالذخيرة الحية في بحر الصين الشرقي، وذلك في آخر استعراض للقوة من جانب البحرية الصينية في المياه المتنازع عليها.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية “شينخوا” أن “السفن الحربية، التي قادتها حاملة الطائرات ليواننغ شاركت في تدريبات مضادة للطائرات ومضادة للغواصات مع محاكاة قوة معادية”.

وقالت الوكالة، إن التدريبات التي تمت الأحد، تضمنت عدة إقلاعات لمقاتلات من طراز “جاي-15” من على ظهر حاملة الطائرات، مضيفة أن السفن المحيطة بحاملة الطائرات أطلقت صواريخ مضادة للطائرات.

واشترت الصين حاملة الطائرات العائدة لحقبة الحرب الباردة من أوكرانيا في العام 2012، وجددتها قبل أن تدخل الخدمة في سلاحها البحري.

وحضر الرئيس الصيني شي جيبينغ الخميس الماضي مناورات عسكرية بحرية هي الأضخم للصين في بحر الصين الجنوبي، شاركت فيها 48 بارجة و76 طائرة وأكثر من عشرة آلاف من عناصر البحرية الصينية، بحسب صحيفة رسمية تابعة للجيش الصيني.

وتؤكد بكين أحقيتها بالسيادة على كل بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد، كما شيدت أرخبيلا من الجزر الصناعية القادرة على استضافة مرافق عسكرية.

وأجرت البحرية الصينية تدريبين منفصلين الأسبوع الفائت على جانبي تايوان؛ ما أثار غضب السلطات في تايوان.

وتعتبر الصين تايوان جزءًا لا يتجزأ من أراضيها ولا تستبعد استعادتها بالقوة في حال أعلنت استقلالها، إذ تحكم الصين القارية وتايوان سلطتان متنافستان منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية في 1949، وتدار تايوان بشكل ذاتي لكنها لم تعلن أبدًا استقلالها.

وأجريت مناورات الأحد في بحر الصين الشرقي الذي يضم عدة جزر صغيرة غير مأهولة تعد محل خلاف بين بكين وطوكيو.

واشتكت السلطات اليابانية مرارًا من قيام الصين بنشر سفن خفر السواحل في المياه المحيطة بهذه الجزر، وقد يثير إجراء الأسطول البحري الصيني تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في بحر الصين الشرقي غضب طوكيو.