أردوغان يهاجم المعارضة لمساعدتها حزبًا ناشئًا على خوض الانتخابات

المصدر: ا ف ب

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الإثنين، انضمام نواب من حزب المعارضة الرئيس في البلاد إلى أحدث الأحزاب التركية، لتمكين الأخير من المشاركة في الانتخابات المبكرة المقررة في حزيران/ يونيو المقبل.

وكانت هناك مخاوف من أن “حزب إيي” (حزب الخير) الذي يملك الآن خمسة نواب في البرلمان، لن يتمكن من المشاركة في الانتخابات التي قدم أردوغان موعدها من الـ3 من تشرين الأول/ نوفمبر 2019، إلى الـ24 من حزيران/ يونيو 2018.

وانضم 15 نائبًا ينتمون إلى حزب الشعب الجمهوري، الأحد، إلى “حزب الخير”، لتأمين العدد الكافي من النواب للحزب كي يتمكن من المشاركة في الانتخابات.

وبموجب القانون التركي فإن الحزب الجديد مع 15 نائبًا إضافيًا تحولوا إليه يمكن أن يشكل مجموعة نيابية تتيح له خوض الانتخابات.

وبعد وقت قصير على هذه الخطوة، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات أن بإمكان “حزب الخير” المشاركة في انتخابات حزيران/ يونيو بشكل مؤكد.

وأدان أردوغان مناورات المعارضة، ونقلت عنه صحيفة حرييت قوله إن “يهبط البرلمان إلى هذا المستوى أمر كارثي بالنسبة إلينا”.

ويكتسي الاقتراع المزدوج الرئاسي والتشريعي في حزيران/ يونيو، أهمية كبيرة، لأنه سيدشن بدء سريان معظم الإجراءات التي تعزز سلطات رئيس الجمهورية، والتي كان تم اعتمادها في استفتاء دستوري في نيسان/ أبريل 2017، ونصت بالخصوص على التخلي عن منصب رئيس الحكومة.

وتقول الحكومة، إن التغييرات ضرورية لتسهيل آلية اتخاذ القرار، لكن المعارضة تعتبر أن هذه التعديلات ستؤدي إلى حكم الرجل الواحد.

والاثنين خلال جلسة خاصة للبرلمان واجه نواب حزب العدالة والتنمية رئيس حزب الشعب كمال كيليتشدار أوغلو، بصيحات الاستهجان عندما اتهم الحكومة بالقيام بانقلاب في الـ20 من تموز/يوليو عام 2016، عندما فرضت حالة الطوارئ في البلاد.

وفرضت حالة الطوارئ، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في الـ15 من تموز/ يوليو، وتم تمديدها للمرة السابعة في الأسبوع الماضي بالرغم من المعارضة الشديدة لهذه الخطوة.