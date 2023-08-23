وول ستريت جورنال: الهجوم الأوكراني المضاد "اتسم بالصعوبة والبطء"

اعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الهجوم الأوكراني المضاد "اتسم بالصعوبة والبطء"، بعد أن أحبطت روسيا موجته الأولى، ما جعل كييف تضطر لشن هجمات بوحدات صغيرة تستهدف موقعا واحدا في كل مرة.

وعندما شن الأوكران هجماتهم في بداية حزيران تعذر على الدبابات والمركبات الغربية التقدم تحت نيران كثيفة من المروحيات والصواريخ المضادة للدبابات والمدفعية، لذلك غيروا تكتيكاتها، وبدؤوا التقدم بوحدات صغيرة.

ونقلت الصحيفة الأمريكية، في تقرير لها، صورة عن الوضع في زابوريجيا، قائلة: "كان الأوكرانيون على الجبهات الأمامية للهجوم متجمعين في الغابة عندما رصدوا دورية روسية".