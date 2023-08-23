وول ستريت جورنال: الهجوم الأوكراني المضاد "اتسم بالصعوبة والبطء"
اعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الهجوم الأوكراني المضاد "اتسم بالصعوبة والبطء"، بعد أن أحبطت روسيا موجته الأولى، ما جعل كييف تضطر لشن هجمات بوحدات صغيرة تستهدف موقعا واحدا في كل مرة.
وعندما شن الأوكران هجماتهم في بداية حزيران تعذر على الدبابات والمركبات الغربية التقدم تحت نيران كثيفة من المروحيات والصواريخ المضادة للدبابات والمدفعية، لذلك غيروا تكتيكاتها، وبدؤوا التقدم بوحدات صغيرة.
ونقلت الصحيفة الأمريكية، في تقرير لها، صورة عن الوضع في زابوريجيا، قائلة: "كان الأوكرانيون على الجبهات الأمامية للهجوم متجمعين في الغابة عندما رصدوا دورية روسية".
وأضافت: "ترك الجنود مركباتهم الأمريكية المدرعة، التي أصبحت أهدافًا سهلة للمدفعية الروسية، وبعد ساعات من المشي، كانوا يهدفون لاستعادة الأراضي مترًا متراً، وتم بالفعل الاستيلاء على ثلاثة خنادق (..) سيقدم الفوز خطوة صغيرة أخرى نحو أزوف، هدفهم النهائي، مما سيقسم الجيش الروسي إلى قسمين".
وأشارت إلى أنه "بعد اشتباك قصير، انسحب الأوكرانيون؛ خوفًا من وجود قوة روسية أكبر قد تكون في الخفاء، ثم أدركوا أن أحد زملائهم قد فُقد".
وخلصت الصحيفة إلى أن الهجوم الأوكراني "يحرز تقدما بطيئا ومؤلما على الأقدام، لا سيما في مواجهة حقول الألغام الروسية، بعد أن ترك وراءه الدبابات وعربات المشاة القتالية التي منحها الحلفاء الغربيون".
المصدر: صحيفة "وول ستريت جورنال".