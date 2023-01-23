إيران.. مقتل رئيس شركة بهجوم مسلح بعد ساعات من إقالته

وأضاف أن "هذا الحادث وقع مساء اليوم، بعد إقالته من موقعه، في الطريق السريع بمدينة شيجاني خرم آباد (مركز محافظة لرستان)"، مبيناً: "في هذا الحادث أطلق شخص أو أشخاص النار على سيارة الرئيس التنفيذي السابق لشركة بيجاه لورستان، فقتله وهرب".

وأشار العقيد قاسمي إلى أن "سبب جريمة القتل قيد التحقيق من قبل خبراء شرطة المخابرات، والجهود مستمرة لاعتقال القاتل".

وفي الـ30 من شهر يونيو/حزيران 2018 تم تعيين حشمت الله بهرامي بمنصب الرئيس التنفيذي لشركة بيجاه في محافظة لرستان، وهي من أكبر الشركات المتخصصة في إنتاج منتجات الألبان المبسترة والمعقمة (لبن، زبادي، جبن، قشطة، الحليب المنكه) وغيرها من المنتجات.