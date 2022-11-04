رئيس الصين: زيارة شولتس لبكين تعزز التعاون العملي مع ألمانيا

استقبل الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم الجمعة، في بكين، المستشار الألماني أولاف شولتس، وهو أول زعيم من الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع يزور الصين منذ بداية تفشي فيروس كورونا.

وقال الرئيس الصيني، إن زيارة شولتس لبكين "تعزز التعاون العملي" مع ألمانيا، وفق ما نقلت عنه محطة "سي سي تي في" الحكومية.

ومن جهته، أبلغ المستشار الألماني الرئيس الصيني بأنه يرغب في "زيادة تطوير" التعاون الاقتصادي مع الصين رغم "وجهات النظر المختلفة" بين البلدين.

وأضاف شولتس متحدثًا إلى الرئيس الصيني: "نريد أيضًا أن نناقش كيف يمكننا تطوير تعاوننا (...) في مواضيع أخرى: تغير المناخ والأمن الغذائي والدول المثقلة بالديون"، حسبما قال مصدر حكومي ألماني.

وصرح المصدر بأن شي استقبل شولتس في قصر الشعب صباح الجمعة.

ومن المقرر أن يلتقي شولتس لاحقًا رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ.

ووصل المستشار الألماني إلى بكين صباح اليوم في زيارة مثيرة للجدل، وسط تزايد التحدي الغربي للنظام الاستبدادي في الصين.

وهبطت طائرة شولتس في العاصمة الصينية حوالي الساعة 09,40 (01,40 بتوقيت غرينتش)، حسبما ذكر صحفي.

وتستغرق هذه الزيارة بضع ساعات، وهي الأولى لزعيم في الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع منذ بداية جائحة كوفيد.

وتعهد شولتس الأربعاء، عدم تجاهل القضايا الجدلية خلال زيارته الصين.

وكتب في صحيفة "فرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ" قبيل الزيارة "نسعى إلى التعاون، وهو أمر يصب في مصلحة الجانبين. لن نتجاهل القضايا المثيرة للجدل".