مقتل إسرائيليين بهجوم مسلح قرب حوارة بالضفة الغربية

أعلنت خدمات الإسعاف الإسرائيلية، اليوم السبت، مقتل اثنين من المستوطنين، في هجوم مسلح، استهدف مجموعة منهم قرب حوارة بالضفة الغربية.

وأعلنت القناة 12 العبرية بالتلفزيون الإسرائيلي مقتل مستوطن وابنه، تعرضا لإصابات بليغة بالرصاص قبل إعلان وفاتهما لاحقاً.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن استهداف المستوطنين تم عند مغسلة سيارات من قبل أحد الأشخاص فر من مكان الحادث.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن التحقيقات الأولية تفيد بوصول منفذ الهجوم إلى المغسلة سيراً على الأقدام، وبعد تأكده من هوية المستوطنيْن أطلق النار نحوهما وانسحب مشياً على الأقدام إلى أزقة حوارة.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن قوات الجيش أطلقت عملية بحث عن منفذ عملية حوارة واقتحمت في سبيل ذلك قرية عوريف جنوب نابلس.