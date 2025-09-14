كييف تعلن مسؤوليتها عن هجومين استهدفا سكك الحديد الروسية (فيديو)

أكد مصدر في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، الأحد، مسؤولية كييف عن عمليتي تخريب طالتا شبكة سكك الحديد الروسية في نهاية هذا الأسبوع، وأودتا بحياة 3 أشخاص على الأقل.

وقال المصدر إن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، بالتعاون مع وحدات من الجيش، نفذت هجومًا يوم السبت في منطقة أوريول الروسية، وآخر صباح الأحد في منطقة لينينغراد، بحسب "فرانس برس".

أخبار ذات علاقة خلف قتيلين من الحرس الوطني.. انفجار غامض يهز سكك أوريول غرب روسيا

وفي وقت سابق قالت وزارة الطاقة الأوكرانية إن القوات الروسية هاجمت منشأة لتوليد الكهرباء عبر الطاقة الحرارية في منطقة كييف.

وكتبت الوزارة على تطبيق تيليغرام "الهدف واضح: التسبب في المزيد من المشقة لسكان أوكرانيا المسالمين، وترك منازل الأوكرانيين والمستشفيات ورياض الأطفال والمدارس دون كهرباء ولا تدفئة".

وأضافت أن رجال الإنقاذ والمتخصصين في مجال الطاقة يعملون في الموقع، بحسب رويترز.