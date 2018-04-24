حريق بصالة للغناء في الصين يودي بحياة 18 شخصًا

المصدر: أ.ف.ب

شب حريق في صالة لغناء الكاراوكي في جنوب الصين الثلاثاء ما ادى الى مقتل 18 شخصا واصابة 5 آخرين في حادث يعتقد انه متعمد، وفق الشرطة ووسائل اعلام صينية.

واندلع الجريق بعد منتصف الليل في مبنى مؤلف من ثلاث طبقات في مدينة تشينغيوان في مقاطعة غواندونغ وتم اخماده قبل الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي، وفق الشرطة.

وكشفت ادارة الأمن العام في تشينغيوان على حسابها في موقع ويبو ان التحقيق الأولي يشير الى ان الحريق “مفتعل”.

واشارت الى ان “سلطات الأمن العام تتوسع في تحقيقاتها”.

ولم يحدد بيان الشرطة مكان الحريق، لكن وكالة “الصين الجديدة” قالت انه حصل في صالة لغناء الكاراوكي.

وغالبا ما تتسبب الحرائق بسقوط ضحايا في الصين حين يتم انتهاك اجراءات السلامة العامة بشكل واسع اضافة الى التهاون في تطبيق القوانين.