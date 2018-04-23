مشروع قرار أمريكي يطالب باستئناف المفاوضات حول الصحراء الغربية

المصدر: ا ف ب

يدعو مشروع قرار في الأمم المتحدة تقدمت به واشنطن الاثنين، أطراف النزاع في الصحراء الغربية إلى “استئناف المفاوضات بدون شروط مسبقة، وبنوايا حسنة” للتوصل إلى “حل سياسي مقبول من الجميع” ينحو إلى “تقرير المصير”.

ويهدف مشروع القرار الذي كان موضع نقاشات بعد ظهر الإثنين، إلى التجديد لمدة عام، لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام، التي تنتهي أواخر نيسان/أبريل الحالي.

ومن المتوقع إحالة النص إلى التصويت الأربعاء في مجلس الأمن الدولي، لكن قد يتم تأجيل التصويت إلى نهاية الأسبوع.

وكان المبعوث الأممي للصحراء الغربية الرئيس الألماني الاسبق هورست كوهلر، قد وعد في مجلس الأمن بتنظيم جولة مفاوضات جديدة عام 2018، بعد سنوات من وقف التفاوض.

وأكد مشروع القرار أن “مشاركة الأطراف أمر مهم” من أجل “الدفع بالعملية السياسية”.

ودعا مشروع القرار في إشارة ضمنية للجزائر “دول الجوار إلى زيادة انخراطها في المفاوضات، والقيام بدورها الأساسي والخاص في دعم العملية السياسية”.

وقد طلب المغرب مؤخرًا من الجزائر المشاركة مباشرة في المفاوضات، غير أن الجزائر التي تعتبر النزاع “قضية بين المغرب والشعب الصحراوي” ترفض ذلك.

ويطلب مشروع القرار من الأطراف “الامتناع عن أي عمل يمكن أن يزعزع استقرار الأوضاع، أو تهديد عملية الأمم المتحدة”، مؤكدًا أن “الوضع القائم غير مقبول” وأن “التقدم في المفاوضات أساسي لتحسين مستوى معيشة شعب الصحراء الغربية في جميع النواحي”.

يذكر أن المغرب يسيطر على القسم الأكبر من الصحراء الغربية، منذ رحيل المستعمر الإسباني في 1975، ويعرض حكمًا ذاتيًا موسعًا في الصحراء الغربية في ظل سيادته.

في المقابل، تريد جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية يقرر خلاله السكان حكمًا ذاتيًا أو الاستقلال.