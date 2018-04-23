شاحنة تدهس مجموعة من المارة في تورنتو بكندا (صور وفيديو)

شاحنة تدهس مجموعة من المارة في تورنتو بكندا (صور وفيديو)

قالت مصادر أمنية في مدينة تورنتو في كندا اليوم الإثنين، إن سائق شاحنة قام بدهس مجموعة من المارة.

وأضافت المصادر أن الحادثة أسفرت حتى الآن عن إصابة 10 أشخاص على الأقل.

 

ووقع الحادث عند تقاطع شارع “يونج” وشارع “فينش” المزدحم، وفقًا لما ذكرته دائرة شرطة تورونتو.

وأفاد شهود عيان أن شاحنة بيضاء اللون قامت بصدم عدد من المارة كانوا فوق الرصيف.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة اعتقال الشرطة لأحد الأشخاص دون تحديد هويته.

ولاحقا، أعلنت شرطة تورنتو أنها ألقت القبض على سائق الشاحنة دون مزيد من التفاصيل.

 

 

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