شاحنة تدهس مجموعة من المارة في تورنتو بكندا (صور وفيديو)

قالت مصادر أمنية في مدينة تورنتو في كندا اليوم الإثنين، إن سائق شاحنة قام بدهس مجموعة من المارة.

وأضافت المصادر أن الحادثة أسفرت حتى الآن عن إصابة 10 أشخاص على الأقل.

ووقع الحادث عند تقاطع شارع “يونج” وشارع “فينش” المزدحم، وفقًا لما ذكرته دائرة شرطة تورونتو.

وأفاد شهود عيان أن شاحنة بيضاء اللون قامت بصدم عدد من المارة كانوا فوق الرصيف.

Breaking: An unconfirmed video shows a man pointing a possible weapon at police before getting arrested near the scene of the Toronto van ramming. Police say that the suspect is in custody. pic.twitter.com/uqqx7SP7nY

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) April 23, 2018