وصول الرئيس الفرنسي إلى الولايات المتحدة

المصدر: ا ف ب

حطت طائرة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون اليوم الإثنين، في قاعدة “أندروز” الجوية قرب واشنطن، على أن يبدأ زيارة دولية إلى الولايات المتحدة، تستغرق ثلاثة أيام تلبية لدعوة من نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وفي تأكيد لعلاقة الصداقة التي تربط الرئيسين، فإن ماكرون هو الزعيم الأجنبي الأول الذي يخصه ترامب بتشريفات زيارة دولة، بحسب وكالة “فرانس برس”.

ونزل ماكرون من الطائرة برفقة زوجته بريغيت حيث كان السفير الفرنسي في واشنطن غيرار أرو في استقبالهما، مع مدير البروتوكل الأمريكي، على أن ينتقلا على الفور إلى البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن يتطرق الزعيمان لملفات عدة أبرزها الملف النووي مع إيران، وكذلك الأزمة في سوريا، واللقاء المرتقب بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية.