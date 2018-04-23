وزير إسرائيلي للأسد: حياتك في خطر إذا هاجمتنا إيران

حذّر وزير مقرب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الإثنين، من أن حياة الرئيس السوري بشار الأسد ستكون مهددة إذا سمح لإيران بشن حرب على إسرائيل انطلاقًا من سوريا.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس من حزب الليكود، في شريط فيديو على الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية: “إذا سمح الأسد لإيران أو أي جهة أخرى بإعلان الحرب على إسرائيل انطلاقًا من الأراضي السورية، فإنه سيتحمل المسؤولية الكاملة وكافة المخاطر المترتبة على ذلك”.

وحذّر شتاينتس، وهو أيضًا عضو بالمجلس الوزاري الأمني ​​المصغر الذي يتعامل مع القضايا الاستراتيجية، قائلًا: “من غير الوارد بالنسبة لنا أن يسمح الأسد بطريقة أو بأخرى بإعلان حرب من بلاده، وأن يبقى هو أو نظامه موجودًا، إذ لن يبقى جالسًا في قصره بهدوء، وستكون حياته نفسها مهددة”.

وأضاف الوزير: “أعتقد أن ما يحدث في سوريا قد يكون حاسمًا لمستقبلنا وأمننا، وآمل ألا تتدهور الأمور لتتطور إلى حرب شاملة”، مضيفًا “أننا مصممون على منع التواجد الإيراني العسكري على حدودنا الشمالية، وآمل أن يكون ذلك واضحًا للإيرانيين ولبشار الأسد، وألا يأخذ على عاتقه المخاطر التي سيندم عليها في المستقبل”.

ولا تزال سوريا وإسرائيل رسميًا في حالة حرب، رغم أن خط الهدنة في الجولان بقي هادئًا بالمجمل طوال عقود حتى اندلعت الحرب الأهلية في سوريا عام 2011.

وتشهد الجبهة السورية توترًا شديدًا بين إيران وإسرائيل.

وشنت إسرائيل عدة غارات على أهداف في سوريا في السنوات الأخيرة.

وسَعت إلى تجنب التدخل المباشر في الحرب السورية، لكنها اعترفت بشن عشرات الضربات الجوية هناك لتوقف ما تقول إنه شحنات أسلحة متطورة مرسلة إلى عدوها حزب الله الشيعي اللبناني.