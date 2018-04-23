ظريف عن الاتفاق النووي: إما كل شيء أو لا شيء

طالب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الإثنين، الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي، بإقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم الانسحاب من الاتفاق.

وكتب ظريف على حسابه في “تويتر”: “إما كل شيء أو لا شيء. على الزعماء الأوروبيين تشجيع ترامب ليس فقط على البقاء في الاتفاق، ولكن الأهم البدء في تنفيذ جانب من الاتفاق بنية صادقة”.

ووافقت إيران بموجب الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين على كبح برنامجها النووي لطمأنة القوى الكبرى على أنه لا يمكن استخدامه لتصنيع قنابل نووية. وفي المقابل تم رفع العقوبات عن طهران، ورُفع أكثرها في يناير/ كانون الثاني 2016.

وحدد ترامب للموقعين الأوروبيين على الاتفاق مهلة حتى يوم 12 من مايو/ أيار “لإصلاح العيوب الجسيمة” في الاتفاق المبرم في 2015 وإلا سيرفض تمديد تعليق العقوبات الأمريكية التي كانت مفروضة على طهران.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأحد في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” إن ليس لديه “خطة بديلة” للاتفاق النووي مع إيران، وإن الولايات المتحدة يجب أن تظل ضمن الاتفاق ما دام لا يوجد خيار أفضل.

وكتب ظريف على “تويتر”: “الرئيس ماكرون مصيب في قوله إنه لا توجد خطة بديلة لخطة العمل المشتركة الشاملة، وهو الاسم الرسمي للاتفاق النووي”.

وقالت إيران، إنها ستلتزم بالاتفاق طالما احترمه الآخرون، لكنها “ستمزقه” إذا انسحبت واشنطن منه.