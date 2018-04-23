على خطى عهد التميمي.. طفلة فلسطينية تصنف بـ”الخطرة” في إسرائيل (فيديو)

أثار تسجيل مصور لطفلة فلسطينية وهي تجادل جنود الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامهم لقريتها، مخاوف إسرائيلية لدرجة أنهم وصفوها بأنها “أخطر من عهد التميمي“.

وحذّرت وسائل إعلام إسرائيلية من الطفلة جنى جهاد التميمي 12 عامًا، وهي من بلدة النبي صالح في مدينة رام الله بسبب إتقانها لعدة لغات على الرغم من صغر سنها، إذ تستغل ذلك بعمل تقارير مصورة حول ما يفعله الجنود أثناء اقتحاماتهم للمنازل، وقمعهم للمواجهات والمظاهرات، وتوثيق ذلك من خلال تقارير مصورة، ونشرها للعالم.

وذكر موقع ” i24 ” العبري، أن إسرائيل اعتبرت ما تقوم به الطفلة جنى من إعداد تقارير وأفلام وثائقية حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، باللغتين العربية والانجليزية، هو أخطر بكثير من الشابة عهد التميمي، التي قامت بصفع جندي إسرائيلي في وقت سابق.

وتداولت المواقع الإسرائيلية “فيديو” مصورًا للطفلة جنى، وهي تجادل جنود الاحتلال باللغتين العربية والإنجليزية، بطلاقة تامة، في الوقت الذي يحاول الجنود منعها من الحديث.

وتعتبر الطفلة جنى أصغر مراسلة صحافية في العالم، حيث منحتها نقابة الصحافيين الفلسطينية بطاقة عضوية شرف، تقديرًا لدورها المميز بتوثيق ممارسات قوات الاحتلال وإنتاج العديد من الأفلام القصيرة باللغتين العربية والإنجليزية، التي تفضح جرائم الاحتلال بالصوت والصورة.