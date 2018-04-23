وزراء خارجية مجموعة السبع يناقشون أنشطة إيران “الشريرة” و مواجهة روسيا

قال مسؤول أمريكي، الأحد، إن وزراء خارجية مجموعة السبع ناقشوا أنشطة إيران الشريرة وعدم قبولهم لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، إضافة إلى سبل مواجهة روسيا وملف كوريا الشمالية.

وأكد المسؤول أن هناك وحدة بين وزراء خارجية مجموعة السبع بشأن معارضة سلوك روسيا، فضلا عن مناقشة الاتفاق النووي الإيراني وجهود إبرام اتفاق تكميلي.

وعقد وزراء خارجية مجموعة السبع اجتماعا الاحد في تورونتو بكندا من المقرر ان يتواصل حتى الاثنين، لتأكيد موقفهم الموحد بمواجهة روسيا، وللتحقق من مواقف الولايات المتحدة قبل استحقاقات اساسية تتعلق بإيران وكوريا الشمالية.

وقبل قمة البلدان الصناعية السبعة (الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا والمملكة المتحدة وايطاليا واليابان وكندا) في 8 و9 حزيران/يونيو في كيبيك، سيلي هذا اللقاء اجتماع لوزراء الداخلية والأمن الاثنين والثلاثاء، حول الموضوع نفسه: “بناء عالم يتسم بمزيد من السلام والأمان”.

وستكون المواجهة بين البلدان الغربية وموسكو، التي بلغت مستويات غير مسبوقة منذ نهاية الحرب الباردة، على جدول اعمال عدد كبير من جلسات العمل التي تتمحور حول النزاع في اوكرانيا والأمن المعلوماتي و”تعزيز الديموقراطية ضد التدخلات الاجنبية”، في اشارة واضحة الى الدور المنسوب الى روسيا في الانتخابات الاميركية الاخيرة او في بلدان اخرى بأوروبا.