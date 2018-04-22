إيفانكا وكوشنر قد يمثلان ترامب في حفل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

من المتوقع أن تشارك ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب وزوجها مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر في مراسم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، الشهر المقبل.

وحسب موقع “معاريف العبري”، فإن وفدًا أمريكيًا كبيرًا سيحضر مراسم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، يشمل 250 شخصية اعتبارية برئاسة وزير الخزانة الأمريكي ستيف مونتزين، إضافة إلى أربعين من أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونغرس ورؤساء المنظمات اليهودية.

ووفقًا لمصادر دبلوماسية، فإن البيت الأبيض لم يعلن بعد عن ممثل اترامب في هذا الحدث، إلا أن التوقعات تشير إلى أن إيفانكا وزوجها سيكونان الممثلان الرئيسيان، بعد اعتذار الرئيس الأمريكي عن الحضور.

ورفضت السفارة الأمريكية في “تل أبيب” التعليق على الأمر وقالت “إن البيت الأبيض لم يعلن بعد من سيمثله في الحدث وإن قائمة المدعوين الحاضرين في الحفل لم يتم الانتهاء منها بعد”.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت بدء “تنظيم مراسم نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس بحلول منتصف مايو/ أيار المقبل تزامنًا مع ذكرى إعلان دولة إسرائيل”، وهو ما يرفضه الفلسطينييون بشكل قاطع.