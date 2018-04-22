جنرال إسرائيلي يحذّر: شهر أيار المقبل الأكثر خطرًا على الدولة منذ 1967

حذّر رئيس معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، الجنرال عاموس يادلين، من خطورة شهر أيار/ مايو المقبل على دولته، معتبرًا أنه سيكون الأكثر خطرًا منذ العام 1967.

وعزا “يادلين” خلال مقابلة مع صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أسباب التخوف من الشهر المقبل، إلى أن مناسبات عدة “يصادف وقوعها خلال شهر أيار، وتشكّل تهديدًا حقيقيًا لإسرائيل”.

وقال يادلين إن “انطلاق مسيرة العودة الكبرى في غزة، ونية الإدارة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس، إضافة إلى تهديدات طهران باستئناف تخصيب اليورانيوم، وتهديداتها بشنّ هجوم على إسرائيل ردًا على استهداف قاعدتها في سوريا، كلها تشكل حافزًا لانفجار المنطقة”.

ودعا الجنرال قادة الأمن في إسرائيل إلى توخّي الحذر، خاصة من التهديد الإيراني، وعدم التقليل من حقيقة تلك التهديدات، إذ تمتلك طهران قدرات عسكرية لا يُستهان بها، مؤكدًا ضرورة أن تضع إسرائيل كل تلك القضايا في الحسبان، وتستعد لها بشكل جدّي وحثيث .

وحث “يادلين” القادة السياسيين على “ألا يعيشوا جنون العظمة، وأن يتواضعوا، ويأخذوا العِبر من تجارب الماضي الفاشلة، ومنها حرب أكتوبر 1973”.