تركيا تعلق على تقرير أمريكي بشأن حقوق الإنسان

انتقدت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، ما ورد في تقرير الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان لعام 2017، حول تركيا.

وأوضحت الخارجية التركية في بيان أنّ ما ورد في التقرير حيال حقوق الإنسان في تركيا، تمّت صياغته استنادًا إلى ادعاءات أطراف لها علاقة بالإرهاب.

وأعرب البيان عن خيبة أمل تركيا من التقرير الأمريكي، مبينًا أنّها “تواصل التزامها بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، رغم التهديدات الإرهابية التي تواجهها.”

وأضاف البيان أنّ تقرير الخارجية الأمريكية الصادر يوم الـ20 من أبريل الجاري، مليء بالاتهامات والادعاءات والتعريفات الخاطئة حيال تركيا.

وتابع البيان قائلًا: “تحدث التقرير عن التدابير التي تتخذها تركيا في إطار مكافحة التنظيمات الإرهابية، بشكل منحاز وبعيد عن الحقيقة”.

ولفت بيان الخارجية التركية، إلى أنّ التقرير الأمريكي تجاهل التطرق إلى ما وصفته بـ”كفاح تركيا ضدّ منظمة غولن، التي تغلغلت في دوائر ومؤسسات الدولة وقامت بمحاولة انقلاب فاشلة (منتصف 2016).”

وذكر البيان أنّ تقرير الخارجية الأمريكية أخطأ في وصف “كفاح تركيا ضد الإرهاب، بأنه حرب داخلية، واستند في هذا الوصف إلى روايات مجموعات لها علاقة بمنظمات إرهابية.”

ونوّهت الخارجية التركية، أنه ليس من قبيل الصدفة أن يصدر مثل هذا التقرير عن دولة تحتضن زعيم منظمة غولن “فتح الله غولن”.