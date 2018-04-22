رسميًا.. إيران تؤكد اعتقال المدعي العام السابق لطهران بتهم التعذيب والقتل

أكد مصدر مسؤول في السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الأحد، اعتقال المدعي العام السابق للعاصمة طهران،سعيد مرتضوي، مشيرًا إلى أن “اعتقال مرتضوي تم في محافظة مازندران شمال إيران”.

ونقلت وكالة أنباء ميزان نيوز التابعة للسلطة القضائية عن المصدر قوله إن “المدعي العام السابق للعاصمة طهران سعيد مرتضوي تم اعتقاله في محافظة مازندران وجرى نقله إلى سجن إيفين (شمال طهران) لتنفيذ قرار القضاء بسجنه لمدة خمس سنوات نتيجة لإدانته بتعذيب والمشاركة في قتل ثلاثة متظاهرين عام 2009”.

وكانت صحيفة “إيران” الحكومية، قد قالت في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضي، إن السلطات الأمنية اعتقلت المدعي العام السابق القاضي سعيد مرتضوي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة قولها إن “السلطات اعتقلت، الجمعة، سعيد مرتضوي، خلال تواجده في مدينة شهر ري جنوب طهران، وإنه تم نقله إلى سجن إيفين شمال العاصمة”.

وتحدثت تقارير، الأحد الماضي، عن اختفاء مرتضوي، المقرب من الرئيس السابق أحمدي نجاد، فيما نفت زوجته هروبه من إيران إلى الخارج.

ويوصف القاضي سعيد مرتضوي بـ”القاتل” بسبب عمليات التعذيب التعسفية التي قام بها في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في معتقل كهريزك بالعاصمة طهران.

واعترف مرتضوي بمسؤوليته عن بعض الحوادث التي وقعت في مركز اعتقال كهريزك وحكم عليه في البداية بالسجن لمدة 15 عامًا، ولكن محكمة النقض خفضت الحكم إلى عامين بعد محاكمته في 2 كانون أول/ ديسمبر 2016.

وشهدت إيران عام 2009 موجة احتجاجات عارمة في عدد من المدن والمحافظات على خلفية اتهام النظام بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد أمام منافسه الإصلاحي مير حسين موسوي الذي وضع تحت الإقامة الجبرية.