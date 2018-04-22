مرجع دين إيراني: روحاني جاهل أو عدو للثورة والنظام

هاجم المرجع الديني الإيراني المقرب من النظام، نوري همداني، الرئيس حسن روحاني، معتبرًا إياه “إما جاهلًا أو عدوًا للثورة والنظام”.

جاء ذلك على خلفية انتقاد روحاني، السبت، لدور هيئات إشراف لم يسمها تقوم بتهديد المسؤولين والوزراء في حكومته.

وقال همداني بحسب ما نقل عنه موقع جماران نيوز المؤيد للإصلاحيين، إن “الرئيس حسن روحاني إما جاهل أو عدو للثورة والنظام”، مضيفًا: “في بلادنا يُعدّ كل من الجيش والحرس الثوري قوىً حافظة للنظام الإيراني، وليس بينهما أي خلاف كما يردد بعض المسؤولين”.

وتابع همداني وهو يتحدث عن روحاني “إذا أراد شخص ما (حسن روحاني)، أن يحدث فرقًا بينهما (الجيش والحرس)، فهو إما جاهل أو عدو، لأن الجيش والحرس كلاهما قوة مهمة”.

واعتبر المرجع المقرب من النظام الإيراني أن “الحرس الثوري أصبح قوة عظمى يقف بوجه أعداء الثورة، لذا فإن الجيش والحرس يحميان النظام والثورة ويجب على المسؤولين أن يؤيدوهما”.

وانتقد الرئيس الإيراني، السبت، عدم تحرك المسؤولين بشكل فاعل للرد على احتجاجات شعبية متزايدة، لأسباب منها تعرضهم للتهديد من جانب قوى لم يسمها، في إشارة للحرس الثوري الذي يتدخل في ملفات اقتصادية وسياسية.

وقال روحاني أمام مسؤولين كبار في طهران “بما أن الناس ليست لديهم معلومات كافية، وبما أن الناس لا يرون خططًا للمستقبل، قد يشعرون بالاستياء والغضب وينزلون إلى الشارع ويصرخون”، داعيًا الوزراء والمسؤولين إلى عدم الاكتراث لرسائل التهديدات التي يتلقونها.