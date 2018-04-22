قبيل قمة أمريكا وكوريا الشمالية.. إيران تحذر من اتفاقات ترامب

بينما تستعد الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لقمة من أجل محادثات بشأن نزع السلاح النووي، حذر وزير الخارجية الإيراني من أن المساعي الأمريكية لتغيير الاتفاق النووي الإيراني تبعث “رسالة خطيرة جدًا” مفادها أن الدول يجب أن لا تتفاوض أبدًا مع واشنطن.

وفي حديثه للصحفيين في نيويورك أمس السبت، قال محمد جواد ظريف إن محاولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل “استرضاء الرئيس (دونالد ترامب) ستكون ممارسة عديمة الجدوى”.

وبحلول 12 مايو أيار سيقرر ترامب ما إذا كان سيعيد فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران وهو ما يمثل ضربة قاسية لاتفاق 2015 بين إيران والقوى الست الكبرى.

وضغط ترامب على الحلفاء الأوروبيين للعمل مع واشنطن على إصلاح الاتفاق.

ومن المقرر أن يجتمع ماكرون وميركل مع ترامب في واشنطن هذا الأسبوع.

وقال ظريف الذي يزور نيويورك لحضور اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة “الولايات المتحدة لم تفشل فحسب في تنفيذ ما عليها (في الاتفاق) بل تطلب المزيد”.

وأضاف “هذه رسالة خطيرة جدا للشعب الإيراني ولشعوب العالم أيضًا، مفادها، أن عليك ألا تتوصل لاتفاق أبدًا مع الولايات المتحدة لأنه في نهاية المطاف مبدأ الولايات المتحدة الرئيسي هو ‘ما لدي هو ملك لي وما لديك قابل للتفاوض‘”.