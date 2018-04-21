قتيلان و20 مصابًا جرّاء عاصفة قوية ضربت موسكو (فيديو)

لقّي شخصان مصرعها، وأصيب 20 آخرون، السبت، جرّاء عاصفة قوية ضربت العاصمة الروسية موسكو وضواحيها.

ونقلت وكالة أنباء “تاس” الروسية (خاصة)، عن إدارة شؤون الصحة في موسكو، قولها إن “طفلة (12 عاماً) لقيت مصرعها جرّاء الإعصار، وهو ما أكده عمدة المدينة، سيرغي سوبيانين، فضلا عن إصابة 17 شخصا (لم تحدد حالتهم).

وأشار سوبيانين أن “الأطباء لم ينجحوا في إنقاذ حياة الفتاة، بعد نقلها إلى المستشفى نتيجة إصابتها بجروح خطرة للغاية”.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن مصادر طبية في ضواحي العاصمة، أن رجلا لقي مصرعه بمدينة ميتيشي شمالي موسكو.

وذكرت قناة “روسياة اليوم” المحلية، أن 3 أشخاص أصيبوا بجروح (لم تصفها) في مواقع أخرى.

وتسببت الرياح بسقوط مئات الأشجار، فيما اتخذت أجهزة إدارة حركة الطيران، قرارا بتأجيل عشرات الرحلات الجوية في مطارات موسكو، حسب وكالة “إنترفاكس”.

وتوقعت وزارة الحالات الطارئة الروسية تساقط الأمطار والثلوج وهبوب رياح عاتية ليل السبت/الأحد.

وأعلنت الوزارة تجهيز ألف و200 من موظفيها للتعامل مع تبعات الأوضاع الجوية في موسكو.