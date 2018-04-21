روحاني: لدينا استراتيجيات للرد على انسحاب أمريكي محتمل من الاتفاق النووي

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، إن لدى بلاده استراتيجيات “متوقعة وحتى غير متوقعة” للرد على احتمال انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي.

جاء ذلك خلال لقائه مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى في طهران، حسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”.

وانتقد روحاني نظيره الأمريكي دونالد ترامب وإدارته قائلًا: “لم يشهد تاريخ الولايات المتحدة إدارة كهذه، نشرت المخاوف بين الشعب الأمريكي، والقلق بين شعوب العالم”.

ولم يتطرق روحاني لتفاصيل تلك “الاستراتيجيات” التي هدد بأن بلاده قد تلجأ إليها، حال انسحبت واشنطن من الاتفاق الذي وقعه الغرب مع طهران عام 2015.

إلا أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حذر في وقت سابق اليوم، من أن “بلاده ستستأنف أنشطتها النووية بشكل أسرع، في حال انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي”.

وأضاف ظريف، في مقابلة له على قناة “سي بي إس” الأمريكية، أن “بلاده لديها خيارات عدة في حال اتخذت الولايات المتحدة قرارًا من هذا القبيل (الانسحاب من الاتفاق)، بينها إعادة استئناف الأنشطة النووية بشكل أسرع”.

وتوصلت إيران ومجموعة دول (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، في 14 تموز/يوليو 2015، إلى اتفاقية لتسوية المسألة النووية الإيرانية، وأقرت خطة عمل شاملة مشتركة، أعلن في 6 كانون الثاني/يناير 2016 بدء تطبيقها.

ونصت الخطة على رفع العقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي من قبل مجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالمقابل تعهدت طهران بالحد من أنشطتها النووية ووضعها تحت الرقابة الدولية.‎

وينص الاتفاق على أن بعض القيود التقنية المفروضة على الأنشطة النووية تسقط تدريجيًا اعتبارًا من 2025.

وهناك خلاف حول الملف الإيراني بين واشنطن والدول الأوروبية؛ حيث هدّد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي، فيما تدافع الدول الأوروبية عن الحكومة الإيرانية، وتقول إنها ملتزمة بالاتفاق.