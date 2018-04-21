رؤساء أمريكيون سابقون يشاركون بجنازة باربرا بوش

من المتوقع أن يتوافد عدد من رؤساء الولايات المتحدة السابقين ومئات من المشيعين على كنيسة بمدينة هيوستون، اليوم السبت، لحضور جنازة السيدة الأمريكية الأولى سابقًا باربرا بوش التي توفيت الثلاثاء الماضي عن 92 عامًا.

وستقام الجنازة في كنيسة سانت مارتن الأسقفية التي تنتمي لها باربرا وعائلتها منذ الخمسينيات.

وباربرا بوش هي زوجة جورج بوش الرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة ووالدة جورج بوش الابن الرئيس الثالث والأربعين للبلاد.

ومن بين من يعتزمون حضور الجنازة الرئيسان السابقان باراك أوباما وبيل كلينتون والسيدة الأمريكية الأولى حاليًا ميلانيا ترامب والسيدة الأولى سابقًا هيلاري كلينتون وكذلك السيدة الأولى سابقًا ميشيل أوباما.

ومن غير المتوقع أن يحضر الرئيس دونالد ترامب الجنازة في هيوستون.

وألقى مواطنون نظرة الوداع على باربرا بوش، أمس الجمعة، بعد نقل الجثمان إلى الكنيسة. وبعد قداس اليوم السبت ستوارى باربرا الثرى في حديقة مكتبة ومتحف جورج إتش.دبليو بوش في جامعة تكساس إيه آند إم بمدينة كولدج ستيشن بجوار ابنتها روبن التي توفيت بسرطان الدم وهي في الثالثة من عمرها.

وتزوجت باربرا من بوش قبل 73 عامًا واشتهرت بتفانيها لأسرتها وحظيت بشعبية جارفة خلال فترة بقائها في البيت الأبيض.