كوريا الشمالية تتعهد بوقف التجارب النووية بدءًا من 21 أبريل.. وترامب يرحب

قالت كوريا الشمالية إنها ستتوقف عن إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات بدءا من 21 أبريل.

ونقلت الوكالة الكورية الشمالية للأنباء على لسان الزعيم كيم جونغ أون إن بيونغ يانغ ستهدم موقعا للتجارب النووية في شمال البلاد.

وأضاف في بيان أصدره السبت، إن بلاده لم تعد بحاجة إلى إجراء تجارب نووية أو تجارب لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات لأنها استكملت التسلح النووي، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية ستجري حوارا مع المجتمع الدولي لإحلال السلام على شبه الجزيرة الكورية وتحقيق النمو الاقتصادي.

من جهته رحب الرئيس الأمريكي بتصريحات نظيره الكوري، مؤكدا إن بيونغ يانغ وافقت على إغلاق موقع تجارب رئيسي ووقف إطلاق الصواريخ الباليستية.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر “كوريا الشمالية وافقت على تعليق كل التجارب النووية وإغلاق موقع تجارب رئيسي. هذا نبأ جيد جدا لكوريا الشمالية وللعالم وتقدم كبير! أتطلع لقمتنا”.