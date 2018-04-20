حريق ضخم بمزارع على الحدود الإيرانية العراقية

شب حريق هائل، الجمعة، في مزارع للقصب على الحدود الإيرانية العراقية، الأمر الذي أثار مخاوف سكان مدينة عبادان العربية جنوب إيران، بسبب كثافة الدخان المتصاعد، فيما تحاول السلطات السيطرة على الحريق.

وقالت وكالة أنباء نادي المراسلين التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، إن “حريقاً هائلاً لم تعرف أسبابه في مزارع القصب على الحدود بين إيران والعراق”، مشيرة إلى أن تصاعد الدخان أثار مخاوف سكان مدينة خرمشهر (عبادان) جنوب البلاد.

ونقلت الوكالة عن مصادر في منظمة مكافحة الحرائق الإيرانية قولها إن “السلطات أرسلت 4 سفن لمكافحة الحرائق للمساعدة على إخماد الحرائق”.

ويقع في مدينة عبادان “منفذ شلامجة” الحدودي البري مع العراق، حيث تدخل المئات من الشاحنات المحملة بالبضائع والسلع الإيرانية إلى محافظة البصرة جنوب العراق يومياً عبر هذا المنفذ إضافة إلى الزوار الإيرانيين القادمين لزيارة المراقد الشيعية بالعراق.