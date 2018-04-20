نجاد: على خامنئي توضيح طبيعة عمله للإيرانيين

قال الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، إن أمام المرشد علي خامنئي فرصة أخيرة للبدء بعملية الإصلاح في البلاد، داعياً في الوقت ذاته خامنئي إلى شرح طبيعة عمله للشعب الإيراني من أجل إقناعه بدوره في إيران.

وأضاف نجاد في مقابلة مع مجلة “بهار” نشرت، مساء الجمعة، إن “أمام المرشد علي خامنئي إصلاح أوضاع البلاد، وقد قدمت جملة من المقترحات له بهذا الشأن، وإن هذه هي الفرصة الأخيرة وهي ملاذ آخير لإصلاح نظام الجمهورية الإسلامية”.

وأشار إلى أن “أمام المرشد علي خامنئي وكبار المسؤولين الآخرين في النظام أن يشرحوا عملهم ووظائفهم من أجل إقناع الشعب الإيراني”.

واعتبر الرئيس الإيراني السابق المقترحات التي قدمها لخامنئي في رسالتين كشف عنهما الشهر الماضي، “الفرصة الأخيرة أمام المرشد خامنئي والمسؤولين لإنقاذ البلاد من الوضع المتدهور”.

ورفض نجاد الاتهامات التي يوجهها له معارضيه من التيار الأصولي المتشدد بمحاولة إزاحة المرشد علي خامنئي، مضيفاً إنه “لا يملكون حلولاً ولهذا يوجهون الاتهامات الفارغة”.

وقال “إنني أحذرهم من أن الفيضان في الطريق وعندها لا ينفع الندم”، في إشارة إلى تحذيره من احتجاجات شعبية مناهضة للنظام.

وقال أحمدي نجاد أيضا في المقابلة: “قلت للزعيم خامنئي إنني لم أشعر بأي حاجة للكذب في حياتي … لكن هناك شيئا واحدا يجب أن أتحدث عنه، وهو أينما ذهبت، أسمع الناس يتحدثون عن القضاء والفساد الموجود داخل هذه المؤسسة، وأنني أعرف ما يجري في هذه المؤسسة، لذلك الأمر متروك لك لتحمل المسؤولية وتقوم بعزل رئيس القضاء (صادق لاريجاني)”.

وفي الأشهر الأخيرة، دعا نجاد مراراً إلى إقالة رئيس السلطة القضائية وإجراء إصلاحات هيكلية في هذه المؤسسة، مؤكداً أن “القضاء خرج عن طريق العدالة”.