يلدريم: أعداء تركيا يعتبرون اليونان “ملاذًا آمنًا”

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم الجمعة، إن أعداء تركيا يعتبرون اليونان “ملاذًا آمنًا”، مضيفًا أن الموقف اليوناني تجاه الأفراد الذين ترى أنقرة أنهم من أنصار محاولة الانقلاب التي وقعت في عام 2016 يدمر العلاقات.

وقال يلدريم للصحفيين بعد صلاة الجمعة، إنه من غير المقبول أن تقوم اليونان بحماية من شاركوا في محاولة الانقلاب في ظل توتر العلاقات بين أنقرة وأثينا الجارتين والحليفتين في حلف شمال الأطلسي في الشهور القليلة الماضية.

وتصاعد التوتر الأسبوع الماضي عقب إقدام شبان يونانيين على رفع علم بلادهم في جزيرة متنازع عليها بين الجانبين في بحر إيجة، حيث حذرت أنقرة من فرض الأمر الواقع في هذه الجزيرة.