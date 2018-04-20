أول دولة أوروبية تحظر حملات تركيا الانتخابية على أراضيها

قال المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، إن حكومة بلاده الائتلافية اليمينية، التي تعارض بشدة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، ستحظر على السياسيين الأتراك تنظيم حملات انتخابية على الأراضي النمساوية قبل الانتخابات المقررة في تركيا في يونيو/ حزيران.

وقال كورتس لإذاعة “أو.آر.إف” في تصريحات بثتها، اليوم الجمعة: “تحاول القيادة التركية بزعامة أردوغان، استغلال المجتمعات ذات الأصول التركية في أوروبا منذ سنوات كثيرة”.

وأضاف: “مظاهر الحملات الانتخابية التركية في النمسا غير مرغوب فيها، وبالتالي لن نسمح بها بعد الآن”.

ويعيش في النمسا بضعة آلاف من الأتراك أو من ذوي الأصول التركية.

وبقرار المستشار النمساوي، تكون النمسا أول دولة أوروبية تحظر الحملات الانتخابية للانتخابات التركية على أراضيها، فيما ينتظر أن تتبع دول أوروبية أخرى تحتضن جاليات تركية نفس الخطوة.

ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هذا الأسبوع، لانتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة ستجرى قبل أكثر من عام على موعدها؛ حتى تتحول تركيا إلى نظام رئاسي، جرت الموافقة عليه بأغلبية ضئيلة في استفتاء العام الماضي.

وقبل الاستفتاء، سعى وزراء أتراك لحشد الدعم له في دول تقطنها جاليات تركية كبيرة، مثل هولندا وألمانيا. وحظرت هذه الدول ذلك لأسباب أمنية؛ مما أغضب أنقرة، وشبه أردوغان وبعض حلفائه حينها الحكومة الألمانية بالنظام النازي.