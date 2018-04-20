معارض تركي يعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة

أعلن أوزتورك يلماز، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي (معارض)، نيّته الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة في حال عدم ترشّح رئيس الحزب كمال قليجدار أوغلو.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده يلماز، النائب عن ولاية أردهان (شمال شرق)، اليوم الجمعة، في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

وأشار يلماز إلى أهمية الاستراتيجية التي ستتبعها المعارضة التركية بشأن الانتخابات المزمع إجراؤها في 24 حزيران/ يونيو القادم.

وأضاف أنه تولى سابقًا عدّة مناصب في وزارة الخارجية، وأن تركيا تعيش في الوقت الراهن مرحلة صعبة.

وأكّد يلماز أنه سيدعم قليجدار أوغلو في حال ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وفي حال لم يترشح رئيس الحزب للانتخابات، قال يلماز إنه سيترشح بعد الحصول على موافقة قليجدار أوغلو وبقية أعضاء الحزب.

وأضاف: “عمري 47 عامًا، ولدي ثقة تامة بتحقيق النجاح، لأني لم أكن فاشلًا في أي مرحلة من حياتي”.

والأربعاء الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجري في 24 يونيو/ حزيران المقبل، بدلًا من 2019.