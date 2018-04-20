وفاة رئيس أركان جيش جنوب السودان

أعلن رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، اليوم الجمعة، وفاة رئيس أركان جيشه الفريق جيمس أجونقو مووت، بأحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة التي كان يتلقى فيها العلاج.

وفي بيان اطلعت عليه الأناضول، قال سلفاكير: “أعلن باسم الحكومة حالة حداد عامة وتنكيس الأعلام في البلاد؛ لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على روح الراحل الفريق مووت رئيس أركان الجيش، الذي توفي صباح اليوم بالقاهرة، إثر علة لم تمهله طويلًا”.

وتم تعيين “مووت” رئيسًا لهيئة أركان الجيش في مايو/أيار 2017 خلفًا للجنرال المقال، فول ملونق آوان الرئيس الحالي لجبهة جنوب السودان المتحدة المسلحة.

وكان مووت، من القيادات التي شاركت في الحرب الأهلية السودانية تحت مظلة الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان خلال الفترة من 1983 وحتى توقيع اتفاقية السلام الشامل بين الخرطوم والحركة الشعبية عام 2005.

وتعيش جنوب السودان على وقع حرب أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة، منذ نهاية 2013، اتخذت بُعدًا قبليًا، وخلّفت قرابة عشرة آلاف قتيل، ومئات الآلاف من المشردين، فيما لم يفلح اتفاق جرى توقيعه في أغسطس/آب 2015 بإنهائها.