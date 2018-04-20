أمريكا تؤكد اعتقال متشدد ألماني في سوريا متهم بالتخطيط لاعتداءات 11 سبتمبر

المصدر: أ ف ب

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية الخميس أن القوات الكردية في سوريا اعتقلت متشددًا ألمانيًا من أصل سوري متهمًا بالاشتراك في التخطيط لاعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون إريك باهون: “يمكننا التأكيد أن محمد حيدر زمار، الألماني من أصل سوري، قد اعتُقل منذ أكثر من شهر من جانب حلفائنا قوات سوريا الديموقراطية”.

وأضاف: “تم التعريف عن زمار، في تقرير اللجنة الوطنية حول اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر، على أنه إسلامي متشدد”.

وتابع: “إننا نعمل مع حلفائنا في قوات سوريا الديموقراطية، للحصول على تفاصيل إضافية”.

وكان قيادي كردي أكد الأربعاء الماضي أن قوات كردية في شمال سوريا اعتقلت زمّار.

وزمار (57 عاما) متهم بالمشاركة في تأسيس خلية هامبورغ وتجنيد قسم من قراصنة الجو الانتحاريين الذين نفذوا الاعتداءات ضد الولايات المتحدة وتبناها تنظيم القاعدة.

وكان زمار اعتُقل في المغرب في كانون الأول/ ديسمبر 2001 في عملية أمنية شارك فيها عملاء من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) وقد تم تسليمه الى السلطات السورية بعد أسبوعين من اعتقاله.

وفي سوريا حكمت عليه محكمة أمن الدولة الاستثنائية في 2007 بالسجن لمدة 12 عاما بعدما إدانته بالانتماء إلى تنظيم الإخوان المسلمين وهي جريمة كان القانون السوري يعاقب عليها بالإعدام في حينه.

لكن بعد 4 سنوات بدأ النزاع في سوريا وأطلق النظام سراح قسم من السجناء المتشددين في حين تمكن سجناء آخرون من الفرار والالتحاق بفصائل متشددة عدة.