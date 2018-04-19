البنتاغون: سوريا قادرة على شن هجمات كيماوية محدودة في المستقبل

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون“، اليوم الخميس، أن الحكومة السورية لا تزال تملك القدرة على شن هجمات كيماوية محدودة في المستقبل، رغم عدم وجود مؤشرات على أنها تستعد لشن مثل هذه الهجمات.

وقال اللفتنانت جنرال كينيث ماكنزي المدير بهيئة الأركان، إنهم “يحتفظون بقدرة متبقية، ربما منتشرة بمواقع مختلفة في أنحاء البلاد”.

وأضاف أنه “ستكون لديهم القدرة على شن هجمات محدودة في المستقبل، وأنا لا استبعد ذلك”.

واستدرك قائلًا: “لكن وهم يفكرون في آليات شن تلك الهجمات عليهم الشعور بالقلق والخوف من أننا نتابعهم ولدينا القدرة على مهاجمتهم مجددًا إذا لزم الأمر”.