الاتحاد الأوروبي يضيف 4 شخصيات إلى قائمة عقوباته ضد كوريا الشمالية

أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، إضافة أربعة أشخاص إلى قائمة عقوباته الخاصة بكوريا الشمالية.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، عبر بيان، إن الأفراد الأربعة (لم يكشف هويتهم) شاركوا في ممارسات مالية “خادعة” يشتبه بأنها تسهم في برنامج كوريا الشمالية النووي، أو برنامجها للصواريخ الباليستية، أو غيرها من أسلحة الدمار الشامل.

وأوضح البيان أن الإجراءات العقابية بحق الأشخاص الأربعة تشمل حظرًا للسفر، وتجميدًا للأصول.

وبذلك يرتفع بذلك العدد الإجمالي للمُدرجين على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي وحده إلى 59 شخصًا، إضافة الى تسعة كيانات تجمّد الكتلة الأوروبية أصولها في إطار عقوباتها ضد كوريا الشمالية.

كما يطبّق الاتحاد الأوروبي جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تفرض عقوبات على 80 شخصًا، و75 كيانًا في كوريا الشمالية.

وأشار بيان مجلس الاتحاد الأوروبي إلى أن الاتحاد الأوروبي يواصل التأكيد على موقفه بضرورة دخول كوريا الشمالية في حوار هادف من أجل تطهير شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض أول عقوبات على كوريا الشمالية العام 2006.

ويتكون مجلس الاتحاد الأوروبي من وزراء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد، ويشكل مع البرلمان الأوروبي الذراع القضائية للاتحاد الأوروبي.