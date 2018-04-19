إيران ترسل قوات لقمع الاحتجاجات في مدينة كازرون جنوب البلاد (صور)

أفادت قناة “صوت الشعب” الإيرانية، اليوم الخميس، أن الحكومة قامت بإرسال تعزيزات عسكرية إلى مدينة كازرون جنوب البلاد؛ بسبب اتساع رقعة الاحتجاجات المنددة بقرار النظام الإيراني تقسيم المدينة.

ويواصل سكان مدينة كازرون لليوم الثالث على التوالي تنظيم احتجاجات سلمية، تندد بقرار السلطات الحكومية تقسيم المدينة إلى قسمين، وضم بعضها إلى محافظة فارس وقسم منها إلى بوشهر.

وتلقى أهالي كازرون رسالة تحذير عبر هواتفهم من قبل السلطات، تحذرهم فيها من المشاركة بالمظاهرات، معتبرة أن “المشاركة في هذه المظاهرات غير القانونية ستعرضهم للمساءلة”.

وتبعد محافظة كازرون عن شيراز مركز إقليم فارس حوالي 145 كم، ويبلغ عدد سكانها 226 ألف نسمة، في إحصائيات رسمية إيرانية نشرت العام الماضي.

ويعتمد اقتصاد كازرون على الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة، وأهم منتجاتها القمح والحمضيات والقطن والمنتجات الحيوانية.