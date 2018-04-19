اعتقال مسؤول إيراني حضر حفل رقص مختلط

اعتقلت السلطات الأمنية الإيرانية، اليوم الخميس، رئيس مكتب وزارة الثقافة بمدينة مشهد شمال شرق البلاد محمد كاظم دبيري، بعد مشاركته في حفل غناء شهد رقصًا مختلطًا.

وقال القاضي حسن حيدري نائب المدعي العام في مدينة مشهد، إن “السلطات الأمنية اعتقلت محمد كاظم دبيري رئيس مكتب وزارة الثقافة والإرشاد بمشهد؛ بسبب مشاركته في حفل غناء تخلله رقص مختلط بين الشباب والفتيات”.

وبين حيدري أن “محمد كاظم دبيري تم اعتقاله؛ بسبب عدم امتثاله للقوانين في البلاد ومخالفته للعفة والشريعة الإسلامية”.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم عن مصادر أمنية في مدينة مشهد قولها، إن السلطات قررت إغلاق برج سليمان؛ بسبب مخالفته للقوانين.

وأحيا الحفل الذي أقيم في “برج سليمان” المغني الإيراني “محسن إبراهيم زاده، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء “إيسنا” الإصلاحية، اليوم الخميس.

ويعتبر التيار المتشدد لدى الطائفة الشيعية مثل تلك الفعاليات جزءًا من “التأثيرات الغربية”، إلا أن فئات كبيرة من المجتمع تؤيد إقامة الحفلات وتنشد مزيدًا من الحريات، فيما تملك وزارة الثقافة، حصرًا، حق إعطاء الإذن بإقامة الحفلات الموسيقية.