خبراء أمميون يطالبون إيران بإلغاء حكم الإعدام بحق سجين كردي‎

المصدر: أ ف ب

دعا خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة اليوم الخميس، إيران إلى إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق سجين إيراني كردي، وتحدثوا عن مخاوف من تعرّضه للتعذيب.

وقال الخبراء، إن “رامين حسين بناهي” اعتُقل في حزيران/يونيو الماضي للاشتباه بعضويته في حركة “كومالا” الكردية القومية، وأضافوا أن “إعدامه أمر غير منطقي”.

وفي بيان مشترك قال الخبراء إن بناهي “حُكم عليه بالإعدام بتهمة حمل السلاح ضد الدولة” بسبب عضويته المزعومة في الحركة.

وأكدت المحكمة الايرانية العليا حكم الإعدام في وقت سابق من هذا الشهر، بحسب الخبراء الذين أضافوا أن قضيته ستُرفع إلى “مكتب التنفيذ” في البلاد.

وقالوا:”لقد أزعجتهم بشدة التقارير بأن السيد بناهي عانى من انتهاكات لحقوق الإنسان قبل وخلال محاكمته بما في ذلك الحجز الإداري، والتعذيب، وسوء المعاملة، وحرمانه من الحصول على محامٍ، أو على الرعاية الطبية الكافية لعلاج جراحه التي أُصيب بها خلال فترة سجنه، بما في ذلك الضرب بأسلاكٍ”.

وتردد أنه بدأ إضرابًا عن الطعام بداية هذا العام.

وقال الخبراء إن “حكم الإعدام على بناهي بعد الإجراءات القضائية التي على ما يبدو لم تطابق الضمانات الشديدة للمحاكمة العادلة”.

وأضافوا:”ندعو الحكومة الإيرانية إلى الغاء حكم الإعدام”.

كما حذّروا من أن عددًا من أفراد عائلة بناهي أُدينوا في “محاكمات عاجلة وإصدار أحكام طويلة بالسجن في عملية انتقام على ما يبدو على جهودهم الحصول على معلومات عن وضع ابنهم”.