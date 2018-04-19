الجيش الإسرائيلي يستدعي قوات الاحتياط “بالخطأ”

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه تمّ، اليوم الخميس، استدعاء قوات الاحتياط في الجيش، ولكن “عن طريق الخطأ”.

وقال في تصريح صحافي:” تم استدعاء قوات الاحتياط، صباح اليوم، ولكن عن طريق الخطأ، تم فحص هذه المشكلة ونريد التوضيح بأنه لا يوجد استدعاء لقوات الاحتياط”.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم توجيه الاستدعاء من خلال رسائل نصيّة عبر الهواتف المحمولة الى جنود الاحتياط.

وجاء هذا الخطأ في وقت عزّز فيه الجيش الإسرائيلي قواته على الحدود مع سوريا ولبنان، خشية حدوث ردود على قصف قاعدة في سوريا الأسبوع الماضي (الـ9 من نيسان/ إبريل الجاري)، وهو ما تسبب في مقتل عسكريين إيرانيين.

ورغم إقرار مصدر عسكري إسرائيلي لصحيفة نيويورك تايمز، الثلاثاء الماضي، بوقوف إسرائيل وراء الهجوم، إلا أن إسرائيل لم تصدر بيانًا رسميًا حيال ذلك، واكتفت بالصمت.

وعادة ما يتم استدعاء قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي في حالات الطوارئ والحروب.‎