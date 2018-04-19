وزير الخارجية الفرنسي: تحسن الحالة الصحية لخليفة حفتر

كشف وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، تحسن الحالة الصحية لخليفة حفتر، قائد القوات المدعومة من مجلس نواب طبرق.

وقال لودريان لموقع “إذاعة فرنسا الدولية”، اليوم الخميس، إن المشير خليفة حفتر في حالة أفضل. مشيرًا إلى تلقيه العلاج في أحد المستشفيات العسكرية في ضواحي باريس/ العاصمة.

ويعد تصريح لودريان هو الأول لمسؤول فرنسي حول حفتر في الآونة الأخيرة، وسط تضارب الأنباء حول صحته منذ نقله إلى فرنسا في الـ 11 من نيسان/ أبريل الجاري إثر تعرضه لجلطة دماغية.

يشار الى أن لودريان أدلى بتصريحه حول حفتر خلال إفادة له أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية، مساء أمس الأربعاء.

وتم نقل حفتر إلى فرنسا بعد أن فقد وعيه أثناء وجوده في العاصمة الأردنية عمان، وفق وسائل إعلام فرنسية.

ورجح الموقع الجمعة الماضي، استمرار إقامة حفتر في المستشفى التعليمي العسكري بيرسي، بمدينة “كلامار” بالضاحية الغربية للعاصمة الفرنسية باريس.

والمستشفى التعليمي العسكري بيرسي تابع لوزارة الدفاع الفرنسية، ومتخصص في أمراض الدم، لاسيما سرطان الدم (اللوكيميا).

ويعد المستشفى مركزًا لعلاج الكثير من المشاهير والسياسيين، أبرزهم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (توفى في الـ 11 من تشرين الثاني/نوفمبر 2004).

ومنذ مطلع نيسان /أبريل الجاري، لم يظهر حفتر علنًا، حين أعلن قرب ما سمّاه “تحرير مدينة درنة (شرق)” من سيطرة قوات “مجلس شورى مجاهدي درنة”، وذلك عبر مقطع مصور بث من مشارف المدينة.