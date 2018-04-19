استطلاع: أكثر من نصف الإسرائيليين يخشون اندلاع حرب قريبًا

كشف استطلاع للرأي، أن أكثر من نصف الإسرائيليين يخشون اندلاع حرب قريبًا، بحسب صحيفة “معاريف” الإسرائيلية.

وتأتي نتائج هذا الاستطلاع مع اقتراب الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة، في الـ 14 من أيار/ مايو 1948.

وأجرى هذا الاستطلاع معهد “بانلز بوليتيكس” لصالح “معاريف”، التي نشرته مساء أمس، وشملت العينة 587 شخصًا، هم: 484 يهوديًا، و103 من العرب.

وردًا على سؤال بشأن إن كانت إسرائيل حقيقة قائمة أم أن وجودها معرّض لخطر حقيقي، أجاب 73% بأنها “حقيقة قائمة”، فيما اعتبر 18% أن إسرائيل “تواجه خطرًا حقيقيًا”.

وأفاد 52% من المستطلعة آراؤهم بأنهم يخشون من “حرب قريبة”، في ظل التوتر مع سوريا وإيران.

ورأى 34% أن الخطر الذي تواجهه إسرائيل يأتي من ناحية إيران وحركة (حماس) وجماعة “حزب الله” اللبنانية، فيما رأى 32% أن مصدر الخطر عليهم هو الهجمات الفلسطينية.

واعتبر 32% أن غلاء المعيشة والفجوات الاقتصادية هي أبرز المشاكل التي تواجه إسرائيل، بجانب التهديد الأمني، بينما رأى 21% أن الفساد في القطاع العام هو أهم المشاكل بالنسبة لهم.