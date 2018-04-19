ترامب: آمل أن تعيش الكوريتان سويًا بأمان وسلام

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، عن أمله في أن تتمكن الكوريتان، اللتان ما زالتا رسميًا في حالة حرب، من أن تعيشا “سوياً بأمان وازدهار وسلام”.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في فلوريدا: “آمل أن أرى اليوم الذي يمكن فيه لشبه الجزيرة الكورية برمتها أن تعيش سوياً بأمان وازدهار وسلام”.

وأضاف: “كما قلت سابقًا، هناك طريق مشرق أمام كوريا الشمالية عندما تنجز نزع السلاح النووي بطريقة كاملة ويمكن التحقق منها ولا رجعة فيها”، مؤكدًا أن هذا “سيكون يومًا رائعًا لهم ويومًا رائعًا للعالم”.

من جانب آخر، أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال المؤتمر، أنه اتفق مع ترامب على أن تبدأ طوكيو وواشنطن مفاوضات حول “اتفاقات تجارية”، وذلك بعد الانتقادات الحادة التي وجّهها ترامب للمبادلات التجارية بين البلدين.

وقال آبي: “اتفقنا على البدء بمفاوضات حول اتفاقات تجارية حرة وعادلة ومتبادلة”.

لكن وجهات نظر الزعيمين بدت متعارضة للغاية حول هذه المسألة خلال المؤتمر الصحافي، ففي حين تسعى اليابان لإعادة الولايات المتحدة إلى اتفاقية التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ التي انسحبت منها واشنطن بقرار من ترامب، تفضل الإدارة الأمريكية إبرام اتفاق ثنائي مع طوكيو.