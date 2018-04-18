نجاة برلماني إيراني من الموت بعد مهاجمته من قبل محتج

نجا النائب الإيراني عن منطقة سبزوار الواقعة شمال شرق إيران، رمضان علي سبحاني فر، من الموت، بعد مهاجمته من قبل شاب محتج على الأوضاع في البلاد، اليوم الأربعاء.

وقال النائب، في حديث لموقع البرلمان الإيراني “icana”، إن “سيارته تعرضت لهجوم بآلة حادة من قبل شاب محتج، أثناء توجهه إلى قاعة مجلس النواب للمشاركة بالجلسة التي عقدت اليوم”، مضيفًا أنه “لم يتعرض لأذى بسبب وجود قوات الأمن قرب السيارة التي كانت مركونة قرب حديقة مجلس النواب الإيراني”.

وأوضح النائب سبحاني فر أن “السيارة تعرضت لأضرار كبيرة، وقد تحطم الجزء الأمامي منها بشكل كامل”، لافتًا إلى أن “الشاب تم اعتقاله من قبل قوات الأمن”.

وزعم أن “الشاب المهاجم لم يكن في حالته الطبيعية، ويخضع للتحقيق من قبل القوات الأمنية المكلفة بحماية مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)”.

وينتمي النائب رمضان علي سبحاني فر إلى التيار الإصلاحي، وهو عضو في اللجنة المعنية بالصناعة والتعدين بالبرلمان.