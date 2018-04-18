صحيفة: الضربات الغربية على سوريا أثبتت أن روسيا “نمر من ورق”

سخرت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية من ادعاءات موسكو بأنها أسقطت معظم الصواريخ التي أطقتها قوات التحالف الغربي على سوريا، وقالت إن الصواريخ دمرت كل أهدافها وإن الضربة أثبتت أن روسيا هي مجرد “نمر من ورق”.

ولفتت الصحيفة إلى أن صور الأقمار الصناعية التي التقطت بعد الضربة التي استخدمت فيها نحو 105 صواريخ، أظهرت أن جميع الأهداف التي حددها التحالف دمرت بالكامل.

وسخرت الصحيفة أيضًا من تحذيرات موسكو قبل الضربة، بأن أي هجوم على سوريا سيؤدي إلى ردود فعل قوية في الشرق الأوسط.

وقالت الصحيفة البريطانية، في مقال نشرته مساء أمس الثلاثاء: “إذا ما كان هناك درس تعلمناه من الضربة ضد سوريا، فهو أنه عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن سوريا، فإن روسيا هي مجرد نمر من ورق لم تستطع فعل أي شيء”.

وأضافت: “أين تلك التحذيرات الروسية قبل الضربة، التي جعلتنا نعتقد بأن حربًا عالمية ثالثة ستندلع.. وها نحن وقد أُتِمت المهمة بالكامل من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، ولم تطلق روسيا حتى طلقة واحدة في الهواء”.

وحذرت الصحيفة من أن إذلال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهذه الضربة، لا يعني أنه لا يشكل خطرًا رغم فشله في حماية حليفه بشار الأسد.

وقالت: “سوف يبقى بوتين ملتزمًا بسياسته الهادفة إلى زعزعة الاستقرار في الدول الغربية، ولكن ليس بالضرورة بالطريقة العسكرية؛ لأنه يعرف أن أسلحته ليست ندًا للأسلحة الغربية المتفوقة تكنولوجيًا.. ولذلك فإنه قد يلجأ إلى وسائل أخرى مثل الحرب الإلكترونية.. وعلى أي حال لأن الضربة ضد سوريا انتهت، لكن الحملة يجب أن تتواصل لاحتواء الخطر من قبل أنظمة خارجة عن القانون مثل سوريا وروسيا”.