بريطانيا تتهم روسيا بانتهاك حظر الأسلحة الكيميائية

المصدر: ا ف ب

اتهمت بريطانيا اليوم الأربعاء، روسيا بانتهاك الحظر المستمر منذ عقدين على استخدام أسلحة كيميائية، وذلك خلال محادثات طارئة أمام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حول تسميم عميل روسي سابق في آذار/مارس الماضي في بريطانيا بغاز للأعصاب.

وعقد دبلوماسيون من دول أعضاء في المنظمة اجتماعًا مغلقًا في مقرها في لاهاي، للتباحث في القضية.

وكان خبراء من المنظمة قد أكدوا الأسبوع الماضي استنتاجات الحكومة البريطانية، بأن العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته، تعرضا للتسميم بغاز للأعصاب في سالزبري جنوب إنجلترا الشهر الماضي، وقالت لندن إنه من نوع نوفيتشوك وجاء من روسيا.

وصرح السفير البريطاني بيتر ويلوسون خلال الاجتماع “سنواصل التنديد بالسلوك المتهور والعشوائي لروسيا، عندما تنتهك معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وعندما تهدد الأمن الدولي”.

وقال ويلسون “لروسيا سجل مثبت بالوقوف وراء عمليات اغتيال”، بحسب تغريدة نشرها الوفد البريطاني.