ترامب: مدير “سي آي إيه” التقى “سرًا” كيم جونغ أون في كوريا الشمالية‎

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) مايك بومبيو، التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون خلال زيارة سرية الى بيونغ يانغ، قبل قمة مرتقبة بينهما في مطلع حزيران/يونيو.

وقال ترامب في تغريدة على “تويتر”: “التقى مايك بومبيو كيم جونغ اون في كوريا الشمالية الاسبوع الماضي، كان اللقاء سلسًا جدًا وبُنيت علاقة جيدة، يجري العمل على تفاصيل القمة، فنزع السلاح النووي سيكون أمرًا عظيمًا للعالم، وكذلك لكوريا الشمالية”.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” قد كشفت الثلاثاء عن الزيارة التي قالت إنها جرت في نهاية الأسبوع الأول من نيسان/أبريل، وكانت ضمن الإعداد للقمة التاريخية، نقلًا عن شخصين على اطلاع مباشر على الزيارة، التي جرت بعد تعيين بومبيو وزيرًا للخارجية.

وقال ترامب الثلاثاء في فلوريدا، حيث استقبل رئيس وزراء اليابان شينزو آبي إنه “بارك” جهود الكوريتين لمناقشة إنهاء حالة الحرب بينهما.

وأضاف: “حان الوقت لكي نتحدث ونحل المشكلات، هناك فرصة حقيقية لحل مشكلة عالمية، هذه ليست مشكلة الولايات المتحدة واليابان أو بلد آخر، هذه مشكلة يواجهها العالم”.

ومن منزله الفخم في مارا لاغو تحدث ترامب عن محادثات “على أعلى مستوى” جرت مع زعيم كوريا الشمالية، وعن “خمسة أماكن” يمكن أن تعقد فيها القمة التاريخية في بداية حزيران/يونيو “إذا سارت الأمور على خير”.