منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تبحث قضية سكريبال اليوم

بدأت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، صباح اليوم الأربعاء في لاهاي، اجتماعًا لبحث قضية العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال الذي تعرض للتسميم في انجلترا، كما أعلن مصدر دبلوماسي.

ودعت بريطانيا إلى هذا الاجتماع المغلق، بينما أكد مفتشو المنظمة أن سكريبال وابنته تعرضا لهجوم بالسم في سالزبري الشهر الماضي بغاز للأعصاب بشكل سائل، حسب لندن، وبكميات قليلة جدًا.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أكدت ما توصلت إليه لندن حول طبيعة غاز الأعصاب الذي استخدم في الهجوم على سكريبال وابنته، وقالت لندن سابقًا إنه من نوع نوفيتشوك وجاء من روسيا.