الرئيس الصيني يجري قريبًا أول زيارة له إلى كوريا الشمالية

كشفت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، الأربعاء، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ يستعد لزيارة كوريا الشمالية “في أقرب وقت ممكن”.

ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع على المناقشات الأخيرة قوله إن زيارة الرئيس شي لكوريا الشمالية “ستأتي في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء محادثات القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون المرتقبة بداية حزيران/ يونيو المقبل.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن زيارة الرئيس شي لبيونغ يانغ، ستكون الأولى من نوعها، منذ تنصيبه في 2012.

وأمس الثلاثاء، أعلن ترامب أن لقاءه مع الزعيم الكوري الشمالي يمكن أن يعقد بداية حزيران/ يونيو المقبل.

وأضاف ترامب لصحفيين، أثناء استقباله رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، بولاية فلوريدا: “قريبًا سيكون لدينا لقاء مع كيم جونغ أون، وعلى الأغلب فإن ذلك سيحدث بداية يونيو أو قبل ذلك بقليل، هذا حال سارت الأمور على ما يرام”.