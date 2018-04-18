إيران تزيح الستار عن صاروخ “كمين2”

أزاحت وزارة الدفاع الإيرانية اليوم الأربعاء، الستار عن صاروخ أطلقت عليه اسم “كمين 2″، خلال استعراض عسكري جرى بالعاصمة طهران بمناسبة اليوم الوطني للجيش، شارك فيه كبار المسؤولين العسكريين والرئيس حسن روحاني.

وقالت وكالة أنباء “دفاع برس” التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، إن “صاروخ كمين 2 الذي تم تجهيز الجيش الإيراني به، تمت صناعته على أيدي الخبراء الإيرانيين وفق أحدث التقنيات المتطورة بالعالم”.

وأضافت الوكالة في تقرير لها، أن “هذا الصاروخ له القدرة على مواجهة جميع أنواع الطائرات المسيّرة والأهداف الطائرة على علو منخفض”.

وقال قائد القوات البرّية في الجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري، معلقًا على الصاروخ، “لقد قمنا بزيادة مدى صواريخ مروحيات الجيش إلى 3 أضعاف”.

وأشار حيدري -على هامش مراسم الاستعراض العسكري- إلى أن “القوات البرية اليوم، هي أقوى من أي وقت مضى، وسنسعى من خلال التعديلات التي قمنا بها في بنية هذه القوات، إلى تلبية تطلعات وتوجيهات سماحة القائد العام للقوات المسلحة”.

وأضاف أنه “في مجال المروحيات قمنا بتزويد المروحيات التابعة لسلاح البرّ، بمنطومات الرؤية اللّيلية وزيادة مدى صواريخ هذه المروحيات إلى 3 أضعاف، إذ إنها اليوم أكثر تقدمًا بقدر لابأس به مقارنة بالمروحيات المتقدمة في العالم”.

ومن جانبه، أعلن مساعد شؤون التنسيق في الجيش الإيراني الأميرال حبيب الله سياري، عن أن “الجيش اليوم مستعد لمواجهة أي تهديد”، لافتًا إلى أن “القدرة القتالية والدفاعية للجيش الإيراني بلغت اليوم حدًا نعتمد فيه على أنفسنا، كما وفرنا الاستعداد لمواجهة أي تهديد بالاعتماد على القدرات الداخلية”.

وأفاد سياري بأن “الجيش -اليوم- يتمتع بطاقات بشرية ومعدات حديثة للغاية، ورسالتنا دائمًا إلى المنطقة هي رسالة سلام وصداقة، وأن اقتدارنا هو للدفاع عن حدودنا؛ ولم ولن نكون توسعيين أبدًا”.