واشنطن: مفتشو الأسلحة الكيماوية لم يدخلوا بعد موقع الهجوم في دوما‎

قالت هيذر ناورت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء” إن الولايات المتحدة تعتقد أن مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم يتمكنوا بعد من دخول موقع الهجوم الكيماوي الذي يعتقد أنه وقع بمدينة دوما السورية في السابع من أبريل/ نيسان”.

وأضافت “أنها سمعت بتقارير من سوريا تفيد بأن مفتشي المنظمة تمكنوا من رؤية الموقع لكن ما نعلمه أن الفريق لم يدخل دوما”.

وذكرت أن الولايات المتحدة لديها معلومات عن استخدام كل من غاز الكلور والسارين في الهجوم المزعوم وتشعر بالقلق من زوال الأدلة كلما طال منع المفتشين من الوصول للموقع.